الأكاديمية الوطنية: مد التسجيل في برنامج "القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية" حتى 15 مارس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن مدّ فترة التسجيل للدفعة الثالثة من البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية حتى 15 مارس 2025 استجابة لطلبات العديد من الراغبين في التقدم لاستكمال جميع شروط ومتطلبات التسجيل.

يهدف البرنامج لتأهيل وتطوير قدرات العاملين بالوزارات، والجهات الإدارية، والشركات التابعة للدولة بالمهارات الفنية والقانونية اللازمة لإدارة التعاقدات مع الأطراف الأجنبية بكفاءة واحترافية، في إطار دعم وتعزيز الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي..

للتسجيل ومزيد من المعلومات عن البرنامج من خلال هذا الرابط

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