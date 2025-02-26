القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الأطفال الأيتام للأكاديمية العسكرية وشركة "سايلو فودز"

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الأطفال الأيتام للأكاديمية العسكرية وشركة "سايلو فودز"
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كتب- محمد سامي:
نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الأطفال الأيتام إلى الأكاديمية العسكرية وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساعد الخير للتنمية .
يأتي ذلك انطلاقاً من حرص القوات المسلحة على المشاركة المجتمعية مع أبناء الشعب المصري والدعم المستمر لمؤسسات المجتمع المدني.
وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل الأكاديمية العسكرية، حيث تم استعراض عدد من الأنشطة التدريبية لطلبة الأكاديمية وكذا ميادين التدريب التخصصية المطورة بأحدث النظم التكنولوجية والتي تسهم في إعداد وتأهيل الطلبة وفقاً لأرقى منظومات التدريب، وتم عرض فيلم تسجيلي تضمن نشأة وتطور الأكاديمية .
كما تم تنظيم زيارة لشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية تضمنت جوله تفقدية تم خلالها استعراض دور الشركة وما تقدمه من منتجات وفقاً لأحدث تكنولوجيا الصناعات الغذائية العالمية .
وأعرب مسئولو مؤسسة ساعد الخير للتنمية والأطفال المشاركون عن سعادتهم البالغة بزيارة صروح القوات المسلحة المختلفة والتي عززت بداخلهم روح الولاء والانتماء والوعي بحجم الجهود المبذولة من القوات المسلحة في مختلف المجالات .
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