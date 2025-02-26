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القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الأطفال الأيتام للأكاديمية العسكرية وشركة "سايلو فودز"

11:37 ص الأربعاء 26 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الأطفال الأيتام
  • عرض 7 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الأطفال الأيتام
  • عرض 7 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الأطفال الأيتام
  • عرض 7 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الأطفال الأيتام
  • عرض 7 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الأطفال الأيتام
  • عرض 7 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الأطفال الأيتام
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كتب- محمد سامي:
نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الأطفال الأيتام إلى الأكاديمية العسكرية وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساعد الخير للتنمية .
يأتي ذلك انطلاقاً من حرص القوات المسلحة على المشاركة المجتمعية مع أبناء الشعب المصري والدعم المستمر لمؤسسات المجتمع المدني.
وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل الأكاديمية العسكرية، حيث تم استعراض عدد من الأنشطة التدريبية لطلبة الأكاديمية وكذا ميادين التدريب التخصصية المطورة بأحدث النظم التكنولوجية والتي تسهم في إعداد وتأهيل الطلبة وفقاً لأرقى منظومات التدريب، وتم عرض فيلم تسجيلي تضمن نشأة وتطور الأكاديمية .
كما تم تنظيم زيارة لشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية تضمنت جوله تفقدية تم خلالها استعراض دور الشركة وما تقدمه من منتجات وفقاً لأحدث تكنولوجيا الصناعات الغذائية العالمية .
وأعرب مسئولو مؤسسة ساعد الخير للتنمية والأطفال المشاركون عن سعادتهم البالغة بزيارة صروح القوات المسلحة المختلفة والتي عززت بداخلهم روح الولاء والانتماء والوعي بحجم الجهود المبذولة من القوات المسلحة في مختلف المجالات .

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