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"المسلماني" يعلن تدشين منتدى القاهرة للإعلام.. الانطلاق في خريف 2025

08:37 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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كتب - عمرو صالح:

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن تدشين منتدى القاهرة للإعلام، وانطلاق دورته الأولى خريف العام الجاري 2025.

وأضاف المسلماني في بيان اليوم، أن التطور الكبير الذي شهدته المنتديات الإعلامية العربية في السنوات الأخيرة يستحق الإشادة والتقدير، وقد حان الوقت لتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، وذلك بتأسيس منتدى إعلامي رسمي تطلقه الهيئة الوطنية للإعلام باسم "منتدى القاهرة للإعلام".

وتابع: سوف تعلن الهيئة قريبًا تشكيل اللجنة العليا والرئيس التنفيذي للمنتدى، حتى يتسنى وضع الجدول الزمني لمراحل التنفيذ، ومن المقرر عرض تفاصيل مشروع المنتدى على مجلس الهيئة في اجتماعاته القادمة.

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الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام منتدى القاهرة للإعلام تدشين منتدى القاهرة للإعلام
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