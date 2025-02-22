محافظ أسيوط: 150 معرضًا لتوفير السلع الرمضانية بأسعار مناسبة

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة تتناسب مع الجميع.

خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أوضح أنه تم إعداد خطة مكثفة لتوزيع السلع وعمل معارض على مستوى المحافظة بالكامل.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إقامة 150 معرضًا من معارض "أهلا رمضان" على مستوى المحافظة، حيث تتوفر فيها كافة السلع الخاصة بشهر رمضان، بالإضافة إلى السلع الأساسية، كما تم تخفيض أسعار اللحوم وتوفيرها مباشرة من مزارع المحافظة إلى المواطنين.

وتابع أبو النصر أن المعارض توفر الألبان ومنتجاتها من مزارع المحافظة، مؤكدًا أنه تم إعداد خطة بالمشاركة المجتمعية لإمداد القرى الأكثر احتياجًا بعدد أكثر من 7 آلاف كرتونة من السلع الرمضانية.

وأوضح أن الكراتين الرمضانية ستوزع عن طريق قوافل تتجول خلال الأيام القادمة في محافظات الصعيد، لافتًا إلى استمرار "سوق اليوم الواحد" وانتشارها بجميع مراكز المحافظة، مما يسهم في توفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.