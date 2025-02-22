وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب: الموقف العربي الموحد أفشل مخططات تهجير الفلسطينيين

كتب- نشأت علي:



أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين بالمصارف، بوحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدة أن الموقف العربي الموحد هو السبيل الرئيسي لإحباط المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا.



وفي بيان صادر عنها اليوم، أعربت درويش عن ثقتها التامة في أن القمة العربية المصغرة المقرر انعقادها في الرياض يوم الجمعة المقبل، والقمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة يوم 4 مارس المقبل، سيكون لهما دور حاسم في دعم القضية الفلسطينية وإفشال محاولات التهجير القسري، مشيدة بالدور القيادي للرئيس عبد الفتاح السيسي في تشكيل رأي عام عربي وإقليمي ودولي رافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.



وأكدت "درويش"، أن الأحداث الأخيرة كشفت بوضوح المخططات التي تستهدف مصر والقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الموقف المصري الحاسم والواضح لعب دورًا رئيسيًا في رفض جميع محاولات تهجير الفلسطينيين.



كما دعت المجتمع الدولي بكافة دوله ومنظماته إلى دعم الجهود المصرية والعربية في سبيل تحقيق حلم الأشقاء الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو عام 1967.



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