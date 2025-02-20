حدث في 8ساعات| السيسي يصل الرياض لحضور اجتماع حول القضية الفلسطينية.. والأرصاد تحذر من 4 شواطئ بالبحر المتوسط

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها و صول الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

الرئيس السيسي يشكر ملك إسبانيا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص الشكر والتقدير لملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، التي لقيها خلال زيارته لمملكة إسبانيا.

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الصحفيين تحسم الجدل بشأن موعد انتخابات النقابة 2025

قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970 ولائحته الداخلية، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية ستدعو للانعقاد يوم 7 مارس 2025، موضحًا أن أي دعوى لتأجيل موعد الانتخابات إلى شهر مايو هي اقتراح يخص المرشحين، ولا صلة للجنة المشرفة به.

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الكلية العسكرية التكنولوجية توقع اتفاقًا مع "القابضة لعلوم الطيران"

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية توقيع عقد اتفاق بشأن إنشاء برنامج دراسي في مجال تكنولوجيا الطيران.

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مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "القومي لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة.

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رئيس الجبهة الوطنية يعلن تشكيل لجنة لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب -(تفاصيل)

أعلن عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، تشكيل لجنة برئاسته لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب وذلك وفقا لمعايير محددة ومعلنة وواضحة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب.

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رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.

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الرئيس السيسي يصل الرياض لحضور اجتماع حول القضية الفلسطينية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن.

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ماكينة ماجيك كات أحدث إصدارات مجموعة شركات "أيمن حامد سليمان"

أعلنت مجموعة شركات "أيمن حامد سليمان"، منذ شهرين، عن أحدث ماكيناتها في السوق المصري، وهي ماكينة تقطيع فوط التنظيف "ماجيك كات" .

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وظائف خالية بهيئة الملاحة وجهاز تنظيم النقل البري والداخلي –تفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتعيين عدد (6) مهندسين في التخصصات التالية: (مهندس أعمال مدنية ثالث - مهندس سلامة سفن ثالث)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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إنذار بحري لمدة 45 ساعة.. الأرصاد تحذر من 4 شواطئ بالبحر المتوسط

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذريًا بحريًا خلال الفترة من الساعة 2 صباحًا يوم الجمعة 21 فبراير 2025 وحتى الساعة 11 مساءً يوم السبت 22 فبراير 2025.

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تنويه جوي عاجل.. موجة باردة خلال ساعات وأمطار على 7 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس اعتبارًا من الجمعة 21 فبراير.

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الصحة: فحص 17 مليون مواطن بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 17 مليوناً و89 ألفاً و312 مواطناً، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، منذ انطلاقها في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.

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