وظائف خالية بهيئة الملاحة وجهاز تنظيم النقل البري والداخلي -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتعيين عدد (6) مهندسين في التخصصات التالية: (مهندس أعمال مدنية ثالث - مهندس سلامة سفن ثالث)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

تفاصيل الوظائف

- الجهة: الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

- طريقة شغل الوظائف: التعيين

- فترة التقديم: يبدأ التقديم من 9 مارس 2025 حتى 22 مارس 2025.

كما أعلن الجهاز، عن حاجة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتعيين عدد (7) موظفين في الوظائف التالية:

- أخصائي البنية الأساسية وتأمين المعلومات ثالث.

- أخصائي الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ثالث.

- أخصائي النظم والتطبيقات والدعم الفني ثالث.

تفاصيل الوظائف

- الجهة: جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

- طريقة شغل الوظائف: التعيين

- فترة التقديم: يبدأ التقديم من 9 مارس 2025 حتى 22 مارس 2025.

كيفية التقديم

للاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة والتقديم، يرجى زيارة بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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