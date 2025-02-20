إعلان

"اقتصادية حقوق الإنسان" تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات التنموية والخدمية

04:34 م الخميس 20 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ''اقتصادية حقوق الإنسان'' تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات التنموية والخدمية
  • عرض 8 صورة
    ''اقتصادية حقوق الإنسان'' تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات التنموية والخدمية
  • عرض 8 صورة
    ''اقتصادية حقوق الإنسان'' تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات التنموية والخدمية
  • عرض 8 صورة
    ''اقتصادية حقوق الإنسان'' تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات التنموية والخدمية
  • عرض 8 صورة
    ''اقتصادية حقوق الإنسان'' تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات التنموية والخدمية
  • عرض 8 صورة
    ''اقتصادية حقوق الإنسان'' تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات التنموية والخدمية
  • عرض 8 صورة
    ''اقتصادية حقوق الإنسان'' تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات التنموية والخدمية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

واصلت بعثة اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جولتها التفقدية في محافظة البحر الأحمر، حيث زارت مدينة رأس غارب لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان.

اجتماع رسمي مع مسؤولي المدينة

بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع اللواء ممدوح نديم، رئيس مجلس مدينة رأس غارب، بحضور الدكتورة ماجدة حنا، نائب المحافظ، حيث تم استعراض المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة لدعم حقوق الإنسان.

وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن المجالس المحلية تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تحسين الخدمات الأساسية.

وأشارت الدكتورة ماجدة حنا، إلى اهتمام محافظة البحر الأحمر بمركز رأس غارب، ضمن الخطة التنموية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي.

كما تم تفقد المشروعات التنموية والخدمية، ومنها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة وسرعة إنجاز طلبات المواطنين.

وتم كذلك تفقد القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها جامعة القاهرة بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس (جابكو) لدعم التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا.

مشروع الـ 28 عمارة ومساكن الروضة

تم استعراض جهود المحافظة في تطوير العشوائيات وتوفير سكن لائق للمواطنين، حيث يمثل السكن أساس الأمان الاجتماعي.

مركز الإغاثة للأزمات والطوارئ

يضم 32 غرفة، مخيمات، ومطبخ متكامل لضمان الجاهزية في حالات الطوارئ، بما يعزز الحق في الحياة.

زيارة المدارس وتحسين بيئة التعليم

تفقدت البعثة مدرسة الميناء الابتدائية ومدرسة رأس غارب الرسمية لغات، حيث أشادت بمساهمات شركة رأس غارب للطاقة والرياح في دعم العملية التعليمية وتحسين بيئة التعلم للطلاب.

مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح

التقت البعثة بالعاملين في المشروع، حيث أشاد الدكتور محمد ممدوح بدور الشركة في المسؤولية الاجتماعية، وخاصة دعم الحقوق الصحية والتعليمية.

واستمرت الزيارة 12 ساعة، وفي ختامها قدم الدكتور ممدوح الشكر للدكتورة ماجدة حنا على جهودها في تسهيل مهمة البعثة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان في رأس غارب.

اقرأ أيضًا:

تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة

توجيهات جديدة من الأزهر بشأن ضوابط المعاش المبكر

السيسي يتوجه إلى السعودية بعد ختام زيارته لإسبانيا

وصول أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها غزة

تخفيضات على التذاكر.. النقل تعلن مميزات ذوي الهمم في المواصلات العامة

بيان مهم من الإسكان بشأن فرز مستندات المتقدمين لشقق سكن لكل المصريين 5

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس القومي لحقوق الإنسان المشروعات التنموية والخدمية اقتصادية حقوق الإنسان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انتخابات نقابة الصحفيين.. اللجنة المشرفة تعلن ضوابط الدعاية الانتخابية

إعلان

إعلان

تنويه جوي عاجل.. موجة باردة خلال ساعات وأمطار على 7 مناطق
إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور
بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟