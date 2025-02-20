''اقتصادية حقوق الإنسان'' تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات التنموية والخدمية

صور.. اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين مع المرشحين

كتب- محمد نصار:

واصلت بعثة اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جولتها التفقدية في محافظة البحر الأحمر، حيث زارت مدينة رأس غارب لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان.

اجتماع رسمي مع مسؤولي المدينة

بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع اللواء ممدوح نديم، رئيس مجلس مدينة رأس غارب، بحضور الدكتورة ماجدة حنا، نائب المحافظ، حيث تم استعراض المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة لدعم حقوق الإنسان.

وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن المجالس المحلية تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تحسين الخدمات الأساسية.

وأشارت الدكتورة ماجدة حنا، إلى اهتمام محافظة البحر الأحمر بمركز رأس غارب، ضمن الخطة التنموية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي.

كما تم تفقد المشروعات التنموية والخدمية، ومنها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة وسرعة إنجاز طلبات المواطنين.

وتم كذلك تفقد القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها جامعة القاهرة بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس (جابكو) لدعم التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا.

مشروع الـ 28 عمارة ومساكن الروضة

تم استعراض جهود المحافظة في تطوير العشوائيات وتوفير سكن لائق للمواطنين، حيث يمثل السكن أساس الأمان الاجتماعي.

مركز الإغاثة للأزمات والطوارئ

يضم 32 غرفة، مخيمات، ومطبخ متكامل لضمان الجاهزية في حالات الطوارئ، بما يعزز الحق في الحياة.

زيارة المدارس وتحسين بيئة التعليم

تفقدت البعثة مدرسة الميناء الابتدائية ومدرسة رأس غارب الرسمية لغات، حيث أشادت بمساهمات شركة رأس غارب للطاقة والرياح في دعم العملية التعليمية وتحسين بيئة التعلم للطلاب.

مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح

التقت البعثة بالعاملين في المشروع، حيث أشاد الدكتور محمد ممدوح بدور الشركة في المسؤولية الاجتماعية، وخاصة دعم الحقوق الصحية والتعليمية.

واستمرت الزيارة 12 ساعة، وفي ختامها قدم الدكتور ممدوح الشكر للدكتورة ماجدة حنا على جهودها في تسهيل مهمة البعثة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان في رأس غارب.

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