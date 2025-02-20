مركز بحوث الصحراء يتابع الأنشطة البحثية في محطة توشكى لتعزيز الزراعة المستدامة

كتب- عمرو صالح:



واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لمواجهة التحديات الزراعية في المناطق الصحراوية وتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام، وذلك تحت إشراف الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

زيارة ميدانية إلى محطة بحوث توشكى

أجرى الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، زيارة ميدانية اليوم إلى محطة بحوث توشكى، برفقة الدكتور وليد طلعت، رئيس المحطة.

تفقد الأبحاث والمشروعات الزراعية

- مزرعة النخيل: متابعة التجارب البحثية على مساحة 60 فدانًا، مع التأكيد على ضرورة استنباط أصناف جديدة ملائمة للظروف المناخية، بالإضافة إلى الأصناف الثلاثة المسجلة بالفعل بالمحطة.

- محاصيل الفاكهة: تفقد زراعات المانجو، النبق، الجوافة، مع التركيز على تحسين الرعاية الزراعية ومتابعة نمو الأشجار البستانية.

- نظم الري: التأكيد على متابعة نظم الري وضمان الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية المتاحة لتحقيق الاستدامة.

- الصوب الزراعية: تفقد الزراعات المحمية والصوب الزراعية، مع الإشارة إلى أهميتها في زيادة الإنتاج الزراعي رغم التحديات البيئية والصحراوية.

التجارب البحثية المبتكرة

- تقييم محصول الكاسافا: ضمن برنامج مكافحة الإجهاد الحراري للمحاصيل.

- مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة: متابعة تجربة محصول البانيكم كمحصول بديل لتحمل الظروف الصحراوية.

- تحسين جاهزية المعامل: تطوير الأجهزة العلمية لدعم تحليلات التربة والمياه والنبات، مع تعزيز البحث العلمي في المحطة.

- المجففات الشمسية: التوسع في إنشاء المجففات لاستخدامها في تجفيف النباتات الطبية والعطرية.

تعزيز الوعي الزراعي في توشكى

وجه الدكتور محمد عزت، بتنظيم ندوات تثقيفية للمزارعين لتعزيز المعرفة الزراعية، وتدريب طلاب الجامعات والمدارس على التقنيات الزراعية الحديثة، والتواصل المستمر بين العاملين بالمحطة والمزارعين لتقديم الدعم الفني والاستشارات.

وتسعى هذه الجهود إلى تطوير الزراعة الصحراوية، دعم صغار المستثمرين، وتحقيق الأمن الغذائي في منطقة توشكى، بما يتماشى مع خطط الدولة للاستصلاح الزراعي والتنمية المستدامة.



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