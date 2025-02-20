وزير العمل يعتمد نقابة عامة وست لجان نقابية جديدة.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، اعتماد نقابة عمالية عامة وست لجان نقابية جديدة، بعد موافقة الوزارة بصفتها الجهة الإدارية على تأسيسها، وذلك خلال الفترة من أبريل 2024 وحتى فبراير 2025.

كما تلقت الوزارة طلبين لتأسيس لجنتين إضافيتين، إلا أنهما لم تستكملا بعد الأوراق المطلوبة لاعتمادها رسميًا.

التزام بالقانون ومعايير العمل الدولية

أكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، أن هذه اللجان قدمت أوراقها وفقًا لأحكام المواد 18 و19 من القانون رقم 213 لسنة 2017، والمواد 13 و14 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018، والتي تنظم إجراءات إيداع وتأسيس المنظمات النقابية العمالية.

وأضاف وزير العمل، أن الموافقة على هذه اللجان بعد استيفاء مستنداتها تعكس التزام الدولة المصرية بالحريات النقابية ومعايير العمل الدولية التي يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعزيز استقلالية الحركة النقابية

أشار الوزير، إلى حرص وزارة العمل على استقلالية الحركة النقابية، ودعم وجود نقابات قوية تسهم في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.

وأكد محمد جبران، أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في إطار "الحوار الاجتماعي"، بما يحقق الأمان الوظيفي ويشجع الاستثمار في بيئة عمل لائقة تتماشى مع المعايير الدولية.

القائمة الكاملة للنقابات واللجان الجديدة

شملت قائمة الكيانات النقابية المعتمدة:

النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين.

اللجنة النقابية للغرف التجارية.

اللجنة النقابية بشركة ميرسك إيجيبت.

اللجنة النقابية للطيارين المدنيين.

اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق.

اللجنة النقابية للوساطة العقارية (سماسرة العقارات).

اللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية.

بالإضافة إلى لجنتين جاري استكمال أوراقهما لاعتمادهما رسميًا.

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