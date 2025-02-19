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رئيس الوزراء: شركة إينى أكدت على وجود تطور كبير في قطاع الطاقة بمصر

03:55 م الأربعاء 19 فبراير 2025

مصطفى مدبولي

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن شركة إيني أكدت أن هناك تطور كبير في قطاع الطاقة في مصر.

وأوضحمدبولي، خلال مؤتمر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن مؤتمر ومعرض "إيجيس" يشهد تطورًا ملموسًا خلال السنوات الماضية حتى أصبح منصة أكثر شمولاً لحلول الطاقة، وتم التوقيع لاتفاق لوضع خطة تنفيذية لكفاءة استخدام الطاقة بين وزارتى البترول فى مصر والسعودية.

وقال إن كلمة وزير الطاقة السعودي، تؤكد على الأخوة والروابط الوثيقة بين مصر والسعودية

وأوضح أن مصر تضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة والرؤية من الناحية الفنية أن إعادة الإعمار للقطاع تصل لـ 3 سنوات.


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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قطاع الطاقة
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