"إعادة تدوير الأنقاض".. عضو "استشارية المهندسين" يكشف تصور إعمار غزة

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، عن تصوّر النقابة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني.

وقال أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن النقابة وضعت تصورًا بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، بالتنسيق مع الدولة المصرية ونقابة المهندسين الفلسطينية، دون تهجير السكان.

وأشار أبو زيد إلى أن هذا الأمر يتم على مراحل، حيث تتمثل المرحلة الأولى في توفير كرافانات تحل محل البيوت، مؤكدًا أن مصر لديها تجارب في إنشاء بيوت باستخدام الطوب الذي لا يحتاج إلى "أسمنت".

ولفت إلى أن أحد المصانع يمكنه إنشاء 200 بيت خلال 72 ساعة، وبالتالي يستطيع إنتاج 6000 بيت في الشهر.

وأكد أبو زيد أن هذا الأمر يمثل خطة عاجلة لإيواء المواطنين في قطاع غزة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى بدء إدخال معدات ثقيلة لتمهيد الطرق ضمن جهود إعادة الإعمار.

وأوضح ضرورة إعادة تدوير الأنقاض واستغلالها في إنتاج الطوب واستخدامها مرة أخرى، بدلًا من التخلص منها.

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