وزير الزراعة: طفرة متوقعة في ملف التصالح بعد عيد الفطر

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، إن الدولة لن تتهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مبينًا أن هناك طفرة متوقعة في ملف التصالح بعد عيد الفطر المبارك، في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لحل هذه القضية.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من اعتماد أغلب الأحوزة العمرانية، مما سيسهل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك قاعدة معلومات دقيقة عن المخالفات القائمة على أرض الواقع.

وطالب وزير الزراعة المواطنين بتقديم طلبات التصالح للاستفادة من التسهيلات المتاحة.

وفي سياق متصل، أوضح أن الأسعار الاسترشادية للقمح معلنة منذ أكثر من شهرين، مؤكدًا أن هذه الأسعار عادلة.

وأشار إلى أن السعر الاسترشادي يبلغ 2200 جنيه للأردب، بزيادة نحو 200 جنيه عن العام الماضي، وذلك للقمح ذي الجودة العالية.

وأكد أن الحكومة توفر قرضًا مدعمًا بفائدة 5% كسلطة زراعية للقمح، بجانب صرف أسمدة مدعمة بواقع 4 شكائر للفدان، حيث يبلغ سعر الشيكارة 250 جنيهًا، أي 4500 جنيه للطن، في حين يتجاوز السعر العالمي 21 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)





السيسي يلتقي غدًا ملك ورئيس وزراء إسبانيا.. ويشهد إعلان "ترفيع العلاقات"



