ما أسباب ارتفاع الدواجن في الأسواق؟.. الشعبة توضح

كتبت - داليا الظنيني:

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن هناك عدة أسباب لزيادة أسعار الدجاج، موضحًا أن مدخلات الإنتاج ثابتة والدولة توفرها للمنتجين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الدواجن يتحدد وفقًا للعرض والطلب، في حين ترجع زيادة الأسعار إلى سحب كميات كبيرة من الإخوة الأقباط بعد إفطارهم، إلى جانب زيادة الطلب من المسلمين الذين يقبلون على شراء الدواجن مع اقتراب شهر رمضان، خاصة في شهري رجب وشعبان.

وأوضح أنه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار الكتاكيت، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفراخ بشكل طفيف ليس له علاقة بزيادة أسعار الكتاكيت، وإنما ناتج عن زيادة الطلب.

وأضاف "السيد"، أن الأسعار سوف تنخفض في منتصف رمضان وتعود لمعدلاتها الطبيعية عند 75 و80 جنيهًا، وذلك مع خفض الاستهلاك.

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