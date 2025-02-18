بالقانون.. استثناء لفئتين من يوم العمل الكامل في شهر رمضان

كتب- نشأت علي:

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بشأن أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعضَ الاستثناءات للموظفات الحوامل، وذوي الهمم، من خلال تقليل ساعات العمل خلال شهر رمضان .

وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية السلطة المختصة بالاتفاق مع المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة؛ لتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل، بما لا يخل بمصلحة العمل، لتكون 39 ساعة أسبوعيًّا في الأيام العادية، بتخفيض ساعة يوميًّا عن بقية زملائها الذكور والإناث من غير الحوامل، وفي شهر رمضان 33 ساعة أسبوعيًّا، بتخفيض ساعتَين يوميًّا.

ومنحت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ذوي الاحتياجات الخاصة نفس الامتياز بتخفيض عدد ساعات العمل لهم ساعةً قبل مواعيد الانصراف الرسمية يوميًّا، و39 ساعة أسبوعيًّا، ويطبق نفس القرار عليهم خلال شهر رمضان.

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