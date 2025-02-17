مصدر طبي يكشف عدد مصابي حادث انهيار عقار كرداسة وحالتهم

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر طبي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن المستشفى استقبل 3 مصابين جراء حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بكرداسة اليوم الإثنين.

ووفق مصدر أمني، لقي 10 أشخاص مصرعهم جراء الحادث، وتم إيداع الجثامين ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه "يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة للمصابين في الوقت الحالي".

وعن طبيعة حالة المصابين، قال المصدر: "الإصابات تتنوع بين كسور وحروق، ويتم تقييم حالتهم بفريق طبي متكامل".

وأشار المصدر إلى أن المستشفى استقبل أيضاً 13 مصاباً من كرداسة جراء حادث تصادم، ويتلقون العلاج بالمستشفى حالياً.

وأشار إلى أنه جرى رفع حالة الطوارئ بالمستشفى لاستقبال المصابين وعلاجهم على وجه السرعة.

وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة أن سبب انهيار العقار المكون من 4 طوابق بشارع المحول المتفرع من شارع السوق القديم يرجع لانفجار أسطوانة غاز داخل إحدى الشقق.

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