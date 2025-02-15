"حتشبسوت أهلاوية".. زاهي حواس يفسر تصريحه في احتفالية النادي الأهلي

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري الشهير، عن سبب اختيار معبد حتشبسوت في الأقصر لتنظيم احتفالية النادي الأهلي بفوزه بلقب الدوري المصري.

وأوضح "حواس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، هو من اختار المعبد التاريخي ليكون مكانًا للاحتفال، وذلك لإضفاء طابع عالمي على الحدث.

وأشار إلى أن الاحتفالية لم تكن مجرد حدث رياضي عادي، بل كانت بمثابة دعاية ضخمة لمصر وللنادي الأهلي على المستوى الدولي.

وقال: "الاحتفال كان عالميًا، وأظهر جمال مصر التاريخي والثقافي للعالم، مما يعكس أهمية اختيار معبد حتشبسوت كموقع لهذا الحدث الكبير".

وردًا على تصريحاته السابقة التي أشار فيها إلى أن الملكة حتشبسوت كانت "أهلاوية"، علق حواس قائلًا: "أنا كنت بنكِّت.. الحقد على بعضنا وعلى المجتمع حاجة وحشة جدًا".

وأضاف أنه يتمنى ألا يكون هناك عنصرية أو انقسام بين مشجعي الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الكرة يجب أن تكون وسيلة للوحدة والمتعة، وليس للخلاف.

وتابع عالم الآثار قائلًا: "نفسي ما يبقاش فيه أهلي وزمالك، يبقى فيه كرة قدم، ونحب الكرة ونشجعها"، كما أشار إلى أن هناك أشخاصًا لا يحبون النجاح لأي أحد، واصفًا هذا السلوك بأنه "شيء غريب".



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