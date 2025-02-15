برلماني يشيد بنجاح الحكومة في تحويل شركات قطاع الأعمال إلى الربحية

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بنجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة قطاع الأعمال العام بقيادة المهندس محمد شيمي، في تحويل غالبية الشركات التابعة للقطاع إلى شركات رابحة، بعد أن كانت تعاني من الخسائر المتراكمة وتلجأ للاقتراض من البنوك لسداد أجور العاملين.

إصلاح جذري بدلاً من التصفية

في بيان صادر عنه اليوم، وجّه "خضراوي"، تحية تقدير للمهندس محمد شيمي على الجهود التي بذلها في إصلاح وتحديث شركات قطاع الأعمال العام، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن هذه الشركات كانت تعاني من أزمات مالية كبيرة لسنوات، وكانت الحكومات السابقة تلجأ إلى الحل السريع بتصفيتها بدلاً من إعادة هيكلتها وتحويلها إلى الربحية.

تحول الشركات من الخسارة إلى الربح

أثنى "خضراوي"، على تصريحات المهندس محمد شيمي، التي أكد فيها أن وزارة قطاع الأعمال العام تضم 6 شركات قابضة، يحقق معظمها أرباحًا جيدة، بينما تشهد شركات أخرى تحولًا تدريجيًا من الخسارة إلى الربح، متوقعًا أنه خلال عام لن تكون هناك أي شركة خاسرة ضمن القطاع.

مطالبة بدعم إضافي من الحكومة

طالب النائب عبد السلام خضراوي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتقديم الدعم الكامل لجهود وزارة قطاع الأعمال العام، لضمان تحقيق التحول الكامل نحو الربحية في أسرع وقت، وتحويل جميع الشركات المتعثرة إلى كيانات ناجحة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

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