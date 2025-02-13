رئيس الوزراء: إعمار غزة على عدة مراحل بدون إخراج أهلها

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر التطورات المتعلقة بشأن خطة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها رؤية شاملة لخطة الإعمار وبناء الوحدات السكنية الآدمية للسكان بعد الدمار الذي حل بها من ويلات الحرب الأخيرة، مؤكدًا أن ذلك سيتم بدون تهجير سكان القطاع أو إخراجهم من أرضهم.

وتابع رئيس الوزراء: بعد الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا قد تعرضت لدمار كلي وتم إعادة إعمارها وتشييد الأبنية بها بوجود السكان.

وأشار "مدبولي"، إلى أن خطة البدء في الإعمار سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنها ستتم على عدة مراحل.

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