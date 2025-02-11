جبالي يفتتح الجلسة العامة لـ"النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعمال وفاعليات الجلسة العامة للمجلس، ومن المقرر ووفقًا لجدول الأعمال أن يناقش المجلس خلال الجلسة العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 399 حتى 464).

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويحيل المجلس 23 تقريرًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وتلك التقارير مقدمة من بعض النواب لاقتراحات برغبات لتقديم خدمات أو إزالة معوقات أو شكاوى عامة لأهالي دوائرهم الانتخابية، وتم مناقشتها باللجنة، وأصدرت بشأنها توصيات وكذلك ما يستجد من أعمال.

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