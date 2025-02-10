خبير تربوي يكشف تفاصيل توزيع منهج ديسكفري لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة، كما سيتم إتاحة مادة يوميًا وبشكل منتظم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC الذي قدمته اليوم، منى عبدالغني وإيمان عز الدين، أن النماذج الاسترشادية للثانوية العامة، تعد تجربه للطالب على امتحانات آخر العام، كما أنها تتضمن نفس مستويات سهولة وصعوبات أسئلة آخر العام.

وأوضح أن الوزارة أكدت أن الأسئلة ستكون متفاوتة ٣٠٪؜ مستوى بسيط و٤٠ ٪؜ مستوى متوسط و٣٠ ٪؜ مستوى أعلى.

وحول توزيع منهج ديسكفري لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، قال إن الوزارة أعلنت عنها تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2025 وفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب، كما أعلنت توزيع المناهج لمختلف الصفوف الدراسية.

وقال إن الوزارة أوضحت أنه تم توزيع مناهج الترم الثاني 2025، في مادة الديسكفري للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، في أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو.

وأشار إلى أن هذا النظام يعتمد على التطبيق وأحدث التوجهات العالمية في مجال المناهج وهو مايسمى بالتعلم النشط وهو الذي يؤكد على أهمية تكامل المعلومات لدى الطلاب.

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