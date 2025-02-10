استغلال القدرات وجذب الاستثمارات.. تفاصيل تفقد وزير الإنتاج الحربي "حلوان لمحركات الديزل"

كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه يجب المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركات التابعة للوزارة، خلال الفترة الزمنية المقبلة؛ لتأمين استمرار التشغيل الآمن للعملية الإنتاجية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة لشركة حلوان لمحركات الديزل، إحدى الشركات الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وحضر الوزير محمد صلاح إلى شركة حلوان لمحركات الديزل في وقت مبكر؛ لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل، في إطار الحرص على دعم وتعزيز ثقافة الانضباط في العملية الإنتاجية بجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة؛ ما يُسهم في تحقيق رؤية الدولة في تطوير الصناعة الوطنية.

وتوجه الوزير عقب وصوله إلى مقر الشركة، لتفقد عدد من المصانع وخطوط الإنتاج؛ حرصًا على متابعة انتظام سير العمل والعملية الإنتاجية والاطمئنان على مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد الوزير أن الالتزام بتوقيتات بدء العمل يعد أمرًا حيويًّا لضمان سير العملية الإنتاجية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن ذلك يُسهم في تحسين الأداء العام ويعكس مدى جدية العاملين في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد صلاح خلال الجولة أهمية الالتزام بمعايير الجودة، خلال مراحل الإنتاج، ووجه بضرورة إجراء تقييم دوري للأداء لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في المنتجات، مما يعزز من سمعة الشركة في السوقَين المحلية والدولية.

وقام الوزير محمد صلاح بتفقد خطوط الإنتاج المختلفة؛ ومنها خطوط إنتاج محركات الديزل والمخصصة لكل الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة.

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خط إنتاج موفرات المياه الذكية وخط إنتاج مهمات الرباط بالشركة، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربي؛ لتلبية كل احتياجات قطاعات الصناعة المختلفة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية والاهتمام بفتح أسواق جديدة للتصدير إلى الدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن شركة حلوان لمحركات الديزل تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية المهمة؛ مثل مشروعات شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي وتبطين الترع، إلى جانب مشروعات (تطوير قناطر إسنا، حقن جوان السد العالي بالسيليكات، إنشاء عدد 90 محطة رفع للخلط الوسيط في مختلف المحافظات، المسارح المتنقلة، تطوير المزلقانات ونظم إشارة السكة الحديد، وحدات تجفيف الذرة) وذلك بالتعاون مع كل المؤسسات الوطنية بالدولة.

ورافق الوزير في الجولة التفقدية، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب.