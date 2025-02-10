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"زهران" نائبًا لرئيس هيئة الطرق والكباري لشؤون التنفيذ والطرق

11:04 ص الإثنين 10 فبراير 2025

هيئة الطرق والكباري

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كتب- محمد نصار:

تولى المهندس محسن محمد زهران، العمل نائبًا لرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري لشؤون التنفيذ والمناطق.

وكان "زهران" يتولى منصب رئيس قطاع المناطق والتنفيذ بالهيئة العامة للطرق والكباري.

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هيئة الطرق والكباري المهندس محسن محمد زهران نائب رئيس هيئة الطرق والكباري
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