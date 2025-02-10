"زهران" نائبًا لرئيس هيئة الطرق والكباري لشؤون التنفيذ والطرق
11:04 ص الإثنين 10 فبراير 2025
كتب- محمد نصار:
تولى المهندس محسن محمد زهران، العمل نائبًا لرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري لشؤون التنفيذ والمناطق.
وكان "زهران" يتولى منصب رئيس قطاع المناطق والتنفيذ بالهيئة العامة للطرق والكباري.
اقرأ أيضًا:
السيسي يعزي ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية: ترك بصمات بارزة بتاريخ القارة
أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
مقام في سراي ابنة الخديوي إسماعيل .. ننشر أبرز المعلومات عن المتحف الزراعي
هل سيتم قطع أشجار متحف وزارة الزراعة؟.. الحكومة تكشف
فيديو قد يعجبك: