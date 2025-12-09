قومي المرأة يشارك في حفل ختام برنامج "من أجل المرأة في العلم"

كتبت: نور العمروسي

شارك المجلس القومي للمرأة في حفل ختام برنامج لوريال – اليونسكو "من أجل المرأة في العلم" الذي نظمته شركة لوريال مصر برعاية المجلس.



ألقت ليلى سالم، عضوة المجلس كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، أعربت خلالها عن اعتزاز المجلس بالمشاركة في فعالية تُجسّد التزامًا مشتركًا بدعم وتمكين المرأة، مؤكدة أن المجلس يضع دائمًا ضمن أولوياته الوقوف إلى جانب كل امرأة ودعم حقوقها وتهيئة البيئة المناسبة التي تمكّنها من تحقيق طموحاتها.



كما ثمّنت جهود شركة لوريال مصر وحرصها الدائم على إبراز دور المرأة سواء من خلال مبادرات التمكين الإقتصادي أو البرامج التعليمية أو الجهود المعنية بتعزيز ثقة المرأة بنفسها مشيرة إلى أن فعالية اليوم تأتي لتُجسّد توافقًا في الرؤى بين الجانبين حول ضرورة إتاحة مساحة وآفاق أوسع أمام المرأة لتمضي قدمًا نحو التقدم والنجاح.



واختتمت كلمتها بالتأكيد على تطلع المجلس الدائم إلى تعزيز التعاون المشترك مع شركة لوريال مصر بما يسهم في مواصلة مسيرة تمكين كل امرأة في المجتمع.