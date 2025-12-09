إعلان

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء (بيان بالدرجات)

كتب : مصراوي

09:02 م 09/12/2025

أمطار غزيرة -تعبرية

القاهرة - أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، الغد الأربعاء، نهارا طقسا معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، وطقسا باردا على أغلب الأنحاء ليلا.
كما يتوقع خبراء الهيئة أن تكون الظواهر الجوية غدا كالتالي:
- فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.
- فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى شمال وخليج السويس ومناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.
- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه بين مترين و3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 13
العاصمة الادارية 19 11
6 اكتوبر 20 11
بنها 19 12
دمنهور 18 12
وادى النطرون 19 13
كفر الشيخ 18 12
المنصورة 18 12
الزقازيق 19 13
شبين الكوم 18 12
طنطا 18 12
دمياط 20 14
بورسعيد 20 14
الاسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 20 10
رفح 19 11
رأس سدر 21 11
نخل 19 03
كاترين 12 01
الطور 21 12
طابا 18 13
شرم الشيخ 23 15
الاسكندرية 19 12
العلمين 19 11
مطروح 20 12
السلوم 19 10
سيوة 20 08
رأس غارب 21 13
الغردقة 22 13
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 15
شلاتين 26 19
حلايب 24 20
أبو رماد 26 18
رأس حدربة 24 20
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 21 09
أسيوط 20 08
سوهاج 21 09
قنا 22 09
الأقصر 23 08
أسوان 23 11
الوادى الجديد 22 06
أبوسمبل 23 11

