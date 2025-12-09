أحمد موسى يهاجم المنتخب: "بنتفرج على الكرة علشان دمنا يتحرق"

كتبت - داليا الظنيني:

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن حزنه وغضبه الشديد من مستوى أداء المنتخب المصري في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أنه يعبر عن مشاعر "الشعب اللي زعلان ومقهور".

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن المشاهد يتابع كرة القدم في مصر "عشان دمه يتحرق"، مشيرًا إلى أن المنتخب لم يتمكن من الفوز بمباراة واحدة في البطولة.

وأضاف أن الأمر يمتد إلى الأزمة الداخلية للدوري، موجّهًا سؤاله إلى النائب أحمد دياب، قائلاً: "هو إحنا عندنا دوري يا سيادة النائب أحمد دياب، ليه موقفتش الدوري؟".

وتابع قائلاً: "إحنا أصلاً معندناش دوري إحنا بنضحك على بعض، هو حد مهتم بيه؟"، معقبًا: "أنا راجل بحب الأهلي والكورة والرياضة معرفش مين الأول والتاني"، لافتًا إلى أن زملاءه في الكنترول أفادوه بأن نادي سيراميكا هو متصدر الدوري حاليًا.

وانتقد موسى في سياق متصل المدرب حلمي طولان، الذي أعرب عن عدم حصوله على الدعم من المسؤولين، قائلاً: "لما أنت محدش بيدعمك ليه روحت البطولة، وكنت طلعت وأتكلمت، ولا جاي تقول دلوقتي بعد الخروج المهين".