وزارة الأوقاف تكلف مديرين جديدين لمديريتي الغربية والقليوبية

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عددًا من القرارات الإدارية، تضمنت تكليف كل من: الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، بتسيير أعمال وظيفة مدير الإدارة العامة للدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الغربية.

كما قرر الوزير تكليف الشيخ عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن، بتسيير أعمال وظيفة مدير الإدارة العامة للدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف القليوبية.

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي، ودعم المديريات الإقليمية بقيادات تمتاز بالكفاءة والخبرة، بما يعزز قدرة الوزارة على تنفيذ استراتيجيتها في نشر الفكر الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعظيم دور الدعوة في خدمة المجتمع وبناء الوعي.