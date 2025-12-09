إعلان

وزارة الأوقاف تكلف مديرين جديدين لمديريتي الغربية والقليوبية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:27 م 09/12/2025

الدكتور أسامة الأزهري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عددًا من القرارات الإدارية، تضمنت تكليف كل من: الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، بتسيير أعمال وظيفة مدير الإدارة العامة للدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الغربية.

كما قرر الوزير تكليف الشيخ عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن، بتسيير أعمال وظيفة مدير الإدارة العامة للدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف القليوبية.

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي، ودعم المديريات الإقليمية بقيادات تمتاز بالكفاءة والخبرة، بما يعزز قدرة الوزارة على تنفيذ استراتيجيتها في نشر الفكر الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعظيم دور الدعوة في خدمة المجتمع وبناء الوعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الأوقاف أسامة الأزهري مديري الأوقاف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة