قومي المرأة: غرفة عمليات لمتابعة التصويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى

كتب : مصراوي

04:50 م 09/12/2025

المجلس القومي للمرأة

القاهرة- أ ش أ:

أعلن المجلس القومي للمرأة عن تخصيص غرفة عمليات مركزية، وغرف عمليات فرعية بفروعه لمتابعة التصويت ومشاركة المرأة فى انتخابات الدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025 ، خلال يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر 2025.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس على أن المجلس يقوم بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية لضمان تيسير مشاركة السيدات وتذليل أي عقبات قد تواجههن خلال عملية الإدلاء بأصواتهن، حيث تتابع غرفة العمليات مجريات التصويت و مشاركة المرأة، وتلقى اتصالات واستفسارات السيدات عبر الخط المختصر 15115 ، منذ فتح اللجان وحتى غلق باب التصويت.

