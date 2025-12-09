رئيس الوزراء: الدولة أصبحت مركزًا عالميًّا لصناعة الضفائر الكهربائية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صناعة السيارات أصبحت تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية؛ ولذا فالحكومة تبذل جهودًا كبيرة من أجل توطين هذه الصناعة الحيوية، ضمن خطة أشمل لتوطين الصناعة بوجه عام، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع المهم، من خلال تيسير إقامة ونمو المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية؛ خصوصًا في صناعة مكونات السيارات، باعتبارها أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، في ضوء البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف زيادة المكون المحلي وجذب الاستثمارات لبناء قاعدة صناعية قوية تُسهم في تعميق صناعة السيارات كركيزة أساسية للتصنيع والنقل المستدام.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، المقام بمدينة بدر- محور الروبيكي، بمحافظة القاهرة، على مساحة 14 ألف م2، ورافقه المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وشارك في فاعليات الافتتاح كل من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب عضو المجلس الأعلى للسيارات، ومارين ديالي المديرة التنفيذية لغرفة التجارة والصناعة الألمانية العربيةAHK" "، و"ميجيل هوربش" الملحق الاقتصادي الألماني بالقاهرة.

وكان في الاستقبال كل من المهندس شريف الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة "ليوني مصر"، والدكتور أنيس كمون الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "ليوني ألمانيا"، وأندرياس كريفكا الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لشركة ليوني العالمية، وعددٍ من قيادات ومسئولي الشركة.

وأوضح مدبولي، عقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاح المصنع، أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية، حيث تحتضن كُبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يؤكد ثقة الشركات العالمية في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، وهذه الثقة تزايدت بوضوح خلال الفترة الأخيرة مع التوسع في العديد من المشروعات الصناعية؛ التي تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية الصناعية.

وقدم المهندس شريف الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة "ليوني مصر"، عرضًا حول شركة "ليوني" أشار خلاله إلى أن شركة "ليوني ألمانيا" تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات؛ سواء المزودة بمحركات الوقود التقليدية، أو المحركات الكهربائية الحديثة.

وأوضح الدسوقي أن شركة "ليوني" تمتلك شبكة واسعة من العمليات الإنتاجية تمتد إلى 30 دولة حول العالم، مما يجعلها من أهم الموردين الرئيسيين في قطاع مكوّنات السيارات.

وتحدث الدسوقي عن شركة "ليوني مصر"، موضحًا أنها تعتبر إحدى الشركات التابعة مباشرة لمجموعة "ليوني" العالمية، وتوجد في ثلاثة مواقع صناعية رئيسية بمصر بنظام المناطق الحرة، وهي: المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، والمنطقة الحرة الخاصة بمدينة بدر- محور الروبيكي، ومدينة أسيوط، وقد أصبحت خلال السنوات الماضية مركزًا إنتاجيًّا مهمًّا داخل الشبكة الدولية للمجموعة، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية لشركة "ليوني مصر" تبلغ حاليا 45 ألف ضفيرة يوميًّا على ثلاث نوبتجيات.

وأشار المهندس شريف الدسوقي إلى أن "ليوني مصر" بدأت نشاطها في عام 1998، حيث احتفلت هذا العام بمرور 27 عامًا على تأسيسها في السوق المصرية، ويبلغ عدد المصانع الحالية التابعة للشركة 15 مصنعًا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لخدمة كبرى شركات تصنيع السيارات حول العالم.

وأشار الدسوقي، في ما يخص المشروعات التوسعية الجديدة، إلى أن مصنع "ليوني بدر 4" الذي افتتحه رئيس الوزراء اليوم، والمقام على مساحة 14 ألف متر مربع، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن خطة التوسع لتعزيز القدرات الإنتاجية في مصر.

ولفت الدسوقي إلى أن "ليوني مصر" تضم حاليًّا ما يقرب من 6 آلاف مهندس وفني وعامل، بما يعكس حجم العمليات الإنتاجية ونموها المستمر، إضافة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة في توفير فرص العمل ودعم الصناعة الوطنية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن صادرات "ليوني" خلال عام 2024 بلغت ٢٤٠ مليون يورو، وحصلت على المركز الثاني في التصدير على مستوى المناطق الحرة، مضيفًا: في 4 نوفمبر الماضي، وقّعت الشركة عقدًا جديدًا لشراء قطعة أرض بمساحة 92 ألف متر مربع من الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ بهدف إنشاء مجمع صناعي جديد، لتعزيز مساهمة الشركة في سلسلة الإمداد العالمية لقطاع السيارات.

وألقى الدكتور تنيس كمون الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "ليوني ألمانيا"، كلمة، عبر خلالها عن سعادته في الاحتفال اليوم بافتتاح المنشأة الجديدة في بدر، والتي تمثل محطة مهمة تعكس التزام شركة "ليوني" بالابتكار والتميز التشغيلي، والاستثمار طويل المدى في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي: "خلال سنوات عملي كمدير عام للشركة في مصر، شهدت التطور الكبير الذي حققته (ليوني)، فقد كان نجاحنا دائمًا قائمًا على عاملَين أساسيَّين؛ هما: السعي المستمر نحو التميز، وتطوير قدرات كوادرنا. إن شغف موظفينا ومهنيتهم والتزامهم هو ما يرفع أداء شركتنا إلى مستويات أعلى، وتجسد مصانعنا الجديدة هذا النهج بشكل واضح".