المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر البحري المميكن

كشفت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، المستندات الأساسية المطلوبة لاستخراج جواز السفر البحري المميكن.

وبحسب منشور حصل عليه مصراوي، يشترط استيفاء المستندات التالية للحصول على جواز السفر البحري المميكن.

1- المؤهل الدراسي الأصل حديث (وصورة منه).

2- أصل مستند الموقف من التجنيد للذكور حديث (وصورة منه).

3- شهادة الميلاد المميكنه (الأصل وصورة منها).

4- بطاقة الرقم القومي سارية (الأصل - 2 صورة منها).

5- إقرار رقم 1 (لا أعمل في الحكومة ولا القطاع العام وأن جميع المستندات المقدمة سليمة وعلى مسؤوليتي) وملصق عليه دمغة بجنيه مصري واحد من أي مكتب بريد وتحصل على نموذج الإقرار من صالة خدمة المواطنين.

6- 4 صورة شخصية مقاس 6×4 سم حديثه بخلفية بيضاء.

7- صحيفة الحالة الجنائية حديثة موجهة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

8- نموذج طلب إدخال بيانات على المنظومة الإلكترونية للهيئة.

9- بالنسبة لمهن الصالون يرفق مع المؤهل الدراسي مدة خدمة في أحد المطاعم أو الفنادق الممتازة أو النوادي لا تقل عن سنتين + شهادة تأمينات عن نفس المدة المقدمة.

10- بالنسبة للمهن الطبيبة (طبيب بشري/ طبيب بيطري/ التمريض) مطلوب شهادة بمدة خدمة ثلاث سنوات مزاولة المهنة في ذات المجال.

11- رقم خدمة مواطنين حديث في نفس يوم التقديم.

ويشترط اجتياز الكشف الطبي المقرر في جميع الأحوال.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة

بث مباشر| مدبولي يفتتح مصنع ليونى لصناعة ضفائر السيارات ويتفقد مدينة الجلود

السكة الحديد تطبق إجراءات سلامة مشددة وتأخيرات محدودة بسبب سوء الطقس