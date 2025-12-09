إعلان

قداسة البابا يلتقي ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية بأكاديمية مارمرقس

كتب : أحمد السعداوي

11:16 ص 09/12/2025

البابا تواضروس الثاني

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني لقاءً، مع ممثلي عدد من الكليات والمعاهد اللاهوتية، وذلك بمقر أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

تم خلال اللقاء التعريف بأكاديمية مار مرقس القبطية، والاستماع لآراء ومقترحات الحضور بخصوص تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمعايير الجودة الأكاديمية في الكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية المعترف بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

يعد هذا اللقاء الأول ضمن عدة لقاءات مقبلة مع كليات ومعاهد أخرى.

حضر اللقاء ممثلو الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بالقاهرة، الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية، كلية بولس الرسول اللاهوتية بطنطا، والكلية اللاهوتية بالدير المحرق، إلى جانب معهد الدراسات القبطية.

