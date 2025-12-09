

أعلنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن تنويه مهم بشأن الوظائف المعلن عنها بالهيئة بعد ورود العديد من الاستفسارات من المتابعين حول الإعلان السابق المتعلق بوظائف (مهندس – محاسب – سائق ) بهيئة الطاقة المتجددة.



وبحسب الهيئة في توضيح لها، فإن الجهة المختصة تشترط تقديم إقرار رسمي ضمن المستندات المطلوبة، وذلك وفقًا لضوابط التقديم المعتمدة.



وفيما يلي المتطلبات الأساسية للتقديم:



1. استيفاء المؤهل المطلوب لكل وظيفة.



مهندس: بكالوريوس هندسة في التخصصات ذات الصلة بالطاقة أو الكهرباء أو الميكانيكا.



محاسب: بكالوريوس تجارة (قسم المحاسبة).



سائق: رخصة قيادة مهنية سارية وفق الفئة المطلوبة.



2. تقديم الإقرار المطلوب

وهو إقرار يقدمه المتقدم بصحة البيانات والمستندات، والالتزام بالقواعد المنظمة للتعيين.



3. استيفاء جميع المستندات الرسمية

(صورة المؤهل – شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومي – الموقف من التجنيد – الخبرات إن وجدت).



4. الالتزام بمواعيد التقديم المحددة من قبل الجهة المعلنة.



٥- العدد محدود



شروط التعاقد الأساسية:

(عقد محدد المدة).

شهراً فقط (غير قابلة للتجديد التلقائي).

التقديم في مقر الهيئة فقط بمدينة نصر بالقاهرة بجوار شركة إنبي.