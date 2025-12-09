لا تقديم إلكتروني.. تنويه مهم من "الطاقة المتجددة "بشأن وظائف ديسمبر 2025
كتب- محمد صلاح:
بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
أعلنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن تنويه مهم بشأن الوظائف المعلن عنها بالهيئة بعد ورود العديد من الاستفسارات من المتابعين حول الإعلان السابق المتعلق بوظائف (مهندس – محاسب – سائق ) بهيئة الطاقة المتجددة.
وبحسب الهيئة في توضيح لها، فإن الجهة المختصة تشترط تقديم إقرار رسمي ضمن المستندات المطلوبة، وذلك وفقًا لضوابط التقديم المعتمدة.
وفيما يلي المتطلبات الأساسية للتقديم:
1. استيفاء المؤهل المطلوب لكل وظيفة.
مهندس: بكالوريوس هندسة في التخصصات ذات الصلة بالطاقة أو الكهرباء أو الميكانيكا.
محاسب: بكالوريوس تجارة (قسم المحاسبة).
سائق: رخصة قيادة مهنية سارية وفق الفئة المطلوبة.
2. تقديم الإقرار المطلوب
وهو إقرار يقدمه المتقدم بصحة البيانات والمستندات، والالتزام بالقواعد المنظمة للتعيين.
3. استيفاء جميع المستندات الرسمية
(صورة المؤهل – شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومي – الموقف من التجنيد – الخبرات إن وجدت).
4. الالتزام بمواعيد التقديم المحددة من قبل الجهة المعلنة.
٥- العدد محدود
شروط التعاقد الأساسية:
(عقد محدد المدة).
شهراً فقط (غير قابلة للتجديد التلقائي).
التقديم في مقر الهيئة فقط بمدينة نصر بالقاهرة بجوار شركة إنبي.