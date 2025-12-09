إعلان

لا تقديم إلكتروني.. تنويه مهم من "الطاقة المتجددة "بشأن وظائف ديسمبر 2025

كتب- محمد صلاح:

08:00 ص 09/12/2025

بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

أعلنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن تنويه مهم بشأن الوظائف المعلن عنها بالهيئة بعد ورود العديد من الاستفسارات من المتابعين حول الإعلان السابق المتعلق بوظائف (مهندس – محاسب – سائق ) بهيئة الطاقة المتجددة.


وبحسب الهيئة في توضيح لها، فإن الجهة المختصة تشترط تقديم إقرار رسمي ضمن المستندات المطلوبة، وذلك وفقًا لضوابط التقديم المعتمدة.


وفيما يلي المتطلبات الأساسية للتقديم:


1. استيفاء المؤهل المطلوب لكل وظيفة.


مهندس: بكالوريوس هندسة في التخصصات ذات الصلة بالطاقة أو الكهرباء أو الميكانيكا.


محاسب: بكالوريوس تجارة (قسم المحاسبة).


سائق: رخصة قيادة مهنية سارية وفق الفئة المطلوبة.


2. تقديم الإقرار المطلوب
وهو إقرار يقدمه المتقدم بصحة البيانات والمستندات، والالتزام بالقواعد المنظمة للتعيين.


3. استيفاء جميع المستندات الرسمية
(صورة المؤهل – شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومي – الموقف من التجنيد – الخبرات إن وجدت).


4. الالتزام بمواعيد التقديم المحددة من قبل الجهة المعلنة.


٥- العدد محدود


شروط التعاقد الأساسية:
(عقد محدد المدة).
شهراً فقط (غير قابلة للتجديد التلقائي).
التقديم في مقر الهيئة فقط بمدينة نصر بالقاهرة بجوار شركة إنبي.

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وظائف ديسمبر 2025

