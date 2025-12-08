أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية، اليوم الإثنين، رافقه فيها المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور خالد محمود، محافظ قنا، واللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد، رئيس هيئة الطرق والكباري، والدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل؛ وذلك في المسافة من الأقصر وحتى سوهاج.

وتابع الوزير معدلات التقدم في تنفيذ مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (أكتوبر/ أسوان/ أبو سمبل)؛ الذي يبلغ طوله 1100 كم، وذلك في المسافة من الأقصر حتى سوهاج بطول ٢٠٠ كم، مرورًا بمحطات (الأقصر، التي تخدم أهالي وزائري المنطقة ومرتادي مطار الأقصر الدولي والمناطق السياحية بالمحافظة، وقوص، التي تخدم مركز قوص والتجمعات السكنية والمناطق الصناعية المجاورة، وتقع بجوار طريق قنا- الأقصر الصحراوي الشرقي مع محور الشهيد باسم فكري- قنا، التي تخدم مدينة قنا الجديدة وأهالي وزائري المحافظة والمناطق الصناعية المجاورة، وتقع على الطريق الصحراوي الغربي وبجوار طريق قنا- أسوان الشرقي- دشنا، والتي تخدم مركز دشنا والتجمعات السكنية بالمركز، وتقع بجوار طريق قنا- أسيوط الغربي- نجع حمادي، التي تخدم المناطق الصناعية بما فيها مصنع الألومنيوم، والمناطق الزراعية وأهالي وزوار المنطقة، وتقع بجوار طريق قنا الصحراوي الغربي- فرشوط، التي تخدم مركز فرشوط والتجمعات السكنية والمناطق الصناعية المجاورة، وتقع بجوار طريق أسيوط الغربي مع طريق الخارجة على الطريق الصحراوي الغربي- أبيدوس، التي تخدم المناطق الزراعية وأهالي وزوار المنطقة، وتقع بجوار طريق نجع حمادي مع محور دار السلام- محطة سوهاج، التي تخدم مطار سوهاج والمنطقة الصناعية بجرجا وأهالي المحافظة والمجتمع العمراني الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وتقع على الطريق الصحراوي الغربي وبجوار مدينة سوهاج الجديدة ومطار سوهاج جهينة، التي تخدم مركز جهينة والتجمعات السكنية، وتقع بجوار طريق الصحراوي الغربي مع طريق جهينة- طهطا، التي تخدم مركز طهطا والتجمعات السكنية والمنطقة الصناعية، وتقع عند تقاطع محور طهطا مع الطريق الصحراوي الغربي- الغنايم، التي تحقق الربط بين محاور النيل وخدمة أهالي وزوار المنطقة والتجمعات السكنية، وتقع عند تقاطع محور طما الغنايم مع الطريق الصحراوي الغربي -أسيوط، التي تخدم مدينة ناصر الجديدة وجامعة المستقبل الجديدة وأهالي وزائري المحافظة ومطار أسيوط، وبجوار مدينة ناصر الجديدة ومطار أسيوط ومحور أسيوط- المنيا التي ستخدم أهالي وزائري المنطقة- كما تخدم تجمع الريف المصري الجديد والمناطق السياحية بالمحافظة، وتعتبر عامل جذب مهمًّا في تطوير المنطقة والاستثمارات المتوقعة بمدينة المنيا والظهير الصحراوي للمدينة- بني سويف- الفيوم التي ستخدم أهالي المحافظتين.

وتابع الوزير المخطط الزمني لنهو كل الأعمال ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي للمحطات؛ حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة والمخطط الاستثماري لكل محطة، وأكد الوزير ضرورة إنشاء محطة شحن بضائع بمحطة قوص للقطار الكهربائي السريع لخدمة المنطقة الصناعية بقنا والعمل على مدار الساعة وتنفيذ كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية؛ خصوصًا مع أهمية المشروع الذي سيمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة في مصر، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة أن تكون مواقع المحطات بصفة عامة قريبة من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل؛ لخدمة سكان محافظات الصعيد، وأن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، بالإضافة إلى إنشاء أماكن لانتظار السيارات بالمحطات المختلفة للربط بينها وبين المدن والقرى المحيطة بكل محطة؛ تيسيرًا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

وتابع الوزير تنفيذ أعمال الجسر الترابي للمسار بالإضافة إلى الأعمال الصناعية بالمسار، والتي تنفذها الشركات المصرية الوطنية.

وقام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجولة تفقدية للمجمع الصناعي بمدينة قنا الجديدة، المقام على مساحة 150 ألف متر مربع، والذي يضم مصنعين لإنتاج الفلنكات الخرسانية التابعَين للشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية، إحدى شركات وزارة النقل، وحيث يعتبر هذا المجمع من أكبر قواعد إنتاج الفلنكات بالشرق الأوسط، لدعم مشروعات التطوير والتحديث في منظومة السكك الحديدية، وكان في استقباله المهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية.

وتفقد الوزير مصنع الفلنكات الخرسانية طراز B70 المخصص لاستخدامات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يضم عدد (2) خط إنتاج يعملان بنظام Long Line بطاقة إنتاجية تبلغ 816 فلنكة يوميًّا. يتم استخدامها في خطوط نقل البضائع والركاب بشبكة السكك الحديدية.

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير مصنع الفلنكات الخرسانية طراز RFI260 المخصص لمشروعات القطار السريع، والذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2023 والذي يعمل بخط إنتاج متطور بنظام Carousel ، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1400 فلنكة يوميًّا. ويتم استخدامه في خطوط نقل الركاب والبضائع بالقطار الكهربائي السريع.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذه الجولة تأتي في إطار خطة توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها توطين الصناعات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية مثل تصنيع الفلنكات الخرسانية، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو توطين التصنيع المحلي لمهمات السكك الحديدية، وأن المصانع التي تم تفقدها تمثل ركيزة مهمة لتوفير احتياجات مشروعات شبكة القطار الكهربائي السريع وخطوط شبكة السكك الحديدية الحالية والمستقبلية؛ بما يُسهم في رفع مستوى الجودة وتقليل الاستيراد وتوطين الصناعة المحلية في مصر، لزيادة الناتج القومي وتوفير فرص العمل للشباب.

وفي إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لإنشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورةً على شبكة السكك الحديدية، وحيث تتضمن تلك المرحلة إنشاء 53 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد؛ لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين والتي تم الانتهاء من عدد 32 كوبري منها (المديرية ببني سويف- الإخصاص بالمنيا- طهطا بسوهاج- البلينا بسوهاج- جرجا بسوهاج- بجع حمادي بقنا- الشهيد جندى سيد سلامة بقنا- قوص بقنا- المعنا المنيا- المحاميد بأسوان- الشيخ عيسى بأسوان- المرازيق الجيزة).

وتابع الوزير أعمال إنشاء كوبري أبو تشت أعلى السكة الحديد بطول 630م وعرض 16م بعدد 2 حارة مرورية/ اتجاه، والذي يهدف إلى ربط الطريق الزراعي أبو تشت/ نجع حمادي بكوبري لعبور مزلقان كوم يعقوب، وتم تفقد أعمال إنشاء كوبري أبو شوشة أعلى السكة الحديد بطول 1.086 كم وعرض 15.70م بعدد عدد 2 حارة مرورية.

وأكد الوزير ضرورة تكثيف الأعمال لسرعة إنجاز كوبري أعلى مزلقان أبو شوضة، والانتهاء منه، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة قنا ٣ مارس ٢٠٢٦، والانتهاء من تنفيذ كوبري أبو تشت أعلى السكة الحديد ٣٠ يونيو ٢٠٢٦؛ خصوصًا أن الكوبريين من المشروعات المهمة التي تُسهم في تحقيق السيولة المرورية وفك الاختناقات والحد من الحوادث .

والتقى الوزير عددًا من الأهالي الذين قدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على المشروعات التنموية والخدمية التي تم وجار تنفيذها في صعيد مصر في جميع المجالات؛ ومنها قطاع النقل الذي يشهد تطورًا كبيرًا يسهم في تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الموقف التنفيذي لمحـور الفشن الحر على النيل بمحافظة بن سويف بطـول 27 كم وعرض 21.60 م عدد 2 حارة مرورية/ اتجاه بعرض 10.8م، ويشمل المشروع على (23) عملًا صناعيًّا لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف، وتشمل (21) كوبرى منها (5) كباري رئيسية (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي- كوبري النيل- كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة/ أسوان والطريق الزراعي الغربي- كوبرى بحر يوسف- كوبري على الطريق الصحراوي الغربي)، ونفقان؛ نفق التقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى، ونفق على مدق زراعي.

وتم نهو (المرحلة الأولى من المحور) والممتدة من الطريق الصحراوي الشرقي إلى الطريق الزراعى الغربى بطـول 8.7 كم، والتي تشمل عدد (3) كبار وهي (كوبري علي الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري النيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة/ أسوان والطريق الزراعي الغربي).

وأكد الوزير أهمية المحور الذي يعتبر نقلة نوعية في جميع المجالات؛ خصوصًا في مجال ربط شبكات الطرق، وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية ببني سويف ومحافظات الجمهورية؛ ما يدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة، بالإضافة إلى الإسهام في تسهيل الحركة التجارية وخدمة المشروعات الصناعية والزراعية بالمحافظة، لا سيما في ظل وجود معظم المناطق الصناعية بشرق النيل، مما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية، وسهولة نقل منتجاتها للتصدير شرقًا عبر موانئ البحر الأحمر، إضافة إلى ربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، لتوسطه محور عدلي منصور شمالًا ومحور بني مزار في المنيا جنوبًا، بجانب أنه يساعد فى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلًا مثاليًّا عن الوسائل التقليدية المستخدمة حاليًّا من المعديات.

وأكد الوزير أهمية ما يتم تنفيذه من محاور نيلية لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضيًّا متكاملًا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وليس مجرد كوبري على النيل فقط تم التخطيط لإنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل وتم الانتهاء من تنفيذ 19 محورًا منها، وجار العمل حاليًّا في تنفيذ 16 محورًا جديدًا ليصل إجمالي أعداد محاور وكباري النيل إلى 73 محورًا وكوبري.

وتابع الوزير أعمال تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القوصية حتى أسيوط بطول 57 كم؛ حيث يجري تطوير وتوسعة الطريق الرئيسي في الاتجاهين، ليصبح بعدد 3 حارة مرورية/ اتجاه وإنشاء طريق خدمة للنقل الثقيل (عدد 3 حارات مرورية) بالاتجاهين، بالإضافة إلى إنشاء (5) أنفاق ووجه الوزير خلال جولته بضرورة الالتزام بكل أعمال التنفيذ، وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور؛ منها التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمى بالكامل واستلامه، طبقًا للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق، وإزالة أي تعديات على جانبي الطريق، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع؛ خصوصًا مع أهمية الطريق الذي يبلغ طوله 1226 كم ويشكل جزءًا من محور القاهرة/ كيب تاون، وسيكون محورًا حرًّا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين الدول الإفريقية.

وأضاف الوزير أن كل مراحل الطريق تنفذه شركات مصرية وطنية متخصصة وذلك في إطار الاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص في كل مشروعات وزارة النقل.