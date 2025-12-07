إعلان

وزير الصحة: فيروس ماروبرج غير موجود في مصر إطلاقاً

كتب : أحمد جمعة

03:31 م 07/12/2025

الدكتور خالد عبدالغفار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن فيروس ماربورج غير موجود في مصر على الإطلاق، مشددًا على أن الشائعات المتداولة حول ظهوره لا أساس لها من الصحة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد بالمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مستجدات الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع تقلبات الطقس.


وقال إن الوضع الوبائي في البلاد يتعلق بفيروسات تنفسية طبيعية، أبرزها فيروس H1N1 الذي يُعد الأكثر انتشارًا ضمن سلالات الإنفلونزا الحالية، مؤكدًا أن هذا النشاط "أمر موسمي ومتوقع".

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزارة تطمئن المواطنين بأنه لا توجد فيروسات جديدة أو غير معروفة داخل مصر، كما لا توجد أي زيادة في شدة المتحورات الراهنة، موضحًا أن "الأعراض المرتبطة بالمتحور الحالي من فيروس كورونا خفيفة مقارنة بالموجات السابقة".

وأشار الوزير إلى أهمية اتباع الإرشادات الصحية، موصيًا المواطنين بتوخي الحذر في التعامل مع الحالات المصابة، والالتزام بالراحة التامة واستخدام خافضات الحرارة وشرب السوائل بكثرة، مؤكدًا أنه "إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع في الحرارة، فلا يجب ذهابه إلى المدرسة حتى يتماثل للشفاء".

وشدد على فعالية اللقاح الموسمي للإنفلونزا، خصوصًا بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، داعيًا إلى الحصول عليه في الوقت المناسب.

