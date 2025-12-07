"أونا" تهنّئ الزميل محمود أبوطالب بحفل زفافه

احتفل الزميل محمود أبو طالب، الصحفي بقطاع الأخبار بمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع: (مصراوي، يلاكورة، الكونسلتو)، بحفل زفافه مساء أمس السبت.

وشارك في الحفل، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصرية، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وأسرة العروسين وصحفيي المؤسسة، ومجموعة من الزملاء الصحفيين والإعلاميين بالصحف القومية والخاصة، والقنوات التليفزيونية.

ويهنئ "مصراوي" العروسين، متمنيًا لهما كامل السعادة في حياتهما.

