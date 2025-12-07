تراجع استهلاك محطات توليد الكهرباء من الوقود والغاز

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة أن استهلاك محطات إنتاج الكهرباء من الوقود والغاز الطبيعي، شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع انخفاض معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الأحمال الكهربائية اليومية سجلت تراجعًا يتراوح بين 2 و3 آلاف ميجاوات مقارنةً بذروة أشهر الصيف؛ مما انعكس مباشرةً على كميات الوقود المستخدمة داخل محطات التوليد، سواء المعتمدة على الغاز الطبيعي أو المازوت.

وأشار المصدر إلى أن هذا الهبوط في الاستهلاك يأتي نتيجة عدة عوامل؛ أبرزها اعتدال درجات الحرارة ودخول عدد من القطاعات الصناعية في مراحل خفض التشغيل الموسمية، بالإضافة إلى توسع برنامج ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المؤسسات الحكومية والمنشآت الكبرى.

وأكد المصدر أن خفض الأحمال يتيح تشغيل المحطات بأعلى كفاءة، ويقلل من الاعتماد على التشغيل بكامل القدرات؛ ما يوفر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، فضلًا عن خفض تكلفة الإنتاج وتحسين معدلات الاستدامة في منظومة الطاقة.

وأضاف المصدر أن تراجع استهلاك الوقود يُسهم كذلك في تعزيز القدرة على توجيه جزء من فائض الغاز إلى الاستخدامات الصناعية أو التصدير، وهو ما يدعم المردود الاقتصادي لقطاع الطاقة خلال الفترة الحالية.

وتتوقع الوزارة استمرار وتيرة الانخفاض في استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء خلال شهور الشتاء المقبلة، مع التزام الشركات التابعة بخطط التشغيل الآمن وترشيد الموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.