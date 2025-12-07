إعلان

وزير الصحة: الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الدولة

كتب : أحمد جمعة

10:59 ص 07/12/2025

الدكتور خالد عبدالغفار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا رفيع المستوى لاستعراض وتطوير محور التنمية البشرية ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مؤكدًا أن الإنسان المصري هو الركيزة الحقيقية لبناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن المقترح يرصد الوضع الراهن للتنمية البشرية من خلال مساهمات كل وزارة، ويستعرض الإنجازات الكبرى في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية وفق منهجية «دورة الحياة»، مع وضع تصور شامل للمبادرات والبرامج المستقبلية التي ترتكز على ثلاث ركائز: الاستثمار في القدرات البشرية، توسيع فرص المشاركة، ورفع جودة الحياة.

وأضاف أن الوزير وجه بإثراء المقترح بكافة الإنجازات الصحية المحققة عبر المبادرات الرئاسية في كل مرحلة عمرية، وتحديد أهداف واضحة ومؤشرات أداء دقيقة للسنوات القادمة في مجالات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، تمكين المرأة، وتحسين مخرجات سوق العمل، مع التصدي للتحديات المتعلقة بالتمويل، الموارد البشرية، الترتيبات المؤسسية، والتشريعات.

