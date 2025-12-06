مصر تخطط لإنشاء متحف للآثار المغمورة بالمياه ونقاط غوص جديدة

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن خطط لإنشاء متحف للآثار المغمورة بالمياه، ودراسة تخصيص نقاط غوص جديدة لعشاق هذا النوع من التجارب الفريدة.

وأكد وزير السياحة، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، السبت، أن ذلك سيسهم في تنويع المنتجات السياحية وجذب شرائح جديدة من السياح الباحثين عن تجارب مبتكرة ومختلفة.

وأوضح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إمكانية طرح برامج سياحية جديدة تجمع بين زيارة الساحل الشمالي وواحة سيوة، إضافة إلى برامج لزيارة الإسكندرية تشمل المتحف اليوناني الروماني ومتحف المجوهرات الملكية.