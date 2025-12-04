غلق كلي بشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام.. تفاصيل التحويلات البديلة

أعلنت محافظة الجيزة، غلق شارع 26 يوليو بشكل كلي في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام وذلك اعتبارًا من صباح الجمعة 2025/12/5 وحتى صباح الأحد 2025/12/7، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًا.

وقالت المحافظة، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر) والقيام بأعمال الشدّات المعدنية لعدد 12 برجًا معدنيًا بطول 120 مترًا ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلات المرورية الآتية لتسهيل الحركة لمنع التكدسات:

1- التحويلة المرورية الأولى:

- المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في استكمال سيرها تجاه ميدان لبنان: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي ثم يسارًا باتجاه شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

2- التحويلة المرورية الثانية:

- الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي ثم يمينًا باتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المركبات.

وأكدت المحافظة أن الحركة المرورية في الاتجاه الآخر من شارع 26 يوليو تعمل بصورة طبيعية دون أي تأثر.

