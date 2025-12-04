خالد الجندي: تعويد الأبناء على ملابس ضيقة أو مكشوفة يقتل الحياء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القصص القرآني أصبح مادة علمية غنية جدًا في الجامعات.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" على قناة dmc، أن المئات من رسائل الماجستير والدكتوراه تناولت بنية القصة القرآنية وأبعادها التربوية والتشريعية، مضيفًا أن معظمها دراسات رصينة وصفها بـ"الدرر العلمية".

وأوضح أن هناك جهدًا كبيرًا الآن لتبسيط هذه القصص للنشء بعد تنقيتها تمامًا من الإسرائيليات والخرافات.

وتابع: الهدف هو تقديم القيم القرآنية النقية بلغة سهلة جذابة كمن "يضع السكر على الدواء ليتقبله الطفل"، مؤكدًا أن ذلك ضرورة في زمن سيطرت فيه التفاهات على عقول بعض الشباب.

وشدد الشيخ خالد الجندي، على أن القرآن بدأ قصة آدم عليه السلام بمسألة ستر العورة تحديدًا، مضيفًا: الله جعل ستر السوءات منًّا وكرامة للإنسان قبل المعصية، وظهورها بعد الأكل من الشجرة كان أول علامة لغضب الله، مشيرًا إلى أن الحياء هو الفارق الأساسي بين الإنسان والحيوان.

وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى أن التساهل المعاصر في اللباس عند الرجال والنساء يمثل انحرافًا خطيرًا عن الفطرة.

وانتقد عادة تعويد الأبناء منذ الصغر على ملابس ضيقة أو مكشوفة، مؤكدًا أن ذلك يقتل الحياء وينكس الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها.

واستشهد بقوله تعالى "يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا"، وبقوله "خذوا زينتكم عند كل مسجد"، موضحًا أن الستر في القرآن ليس مجرد قماش، بل وقار وزينة وجمال مشروع.

ودعا "الجندي"، الآباء والأمهات لتربية أبنائهم على احترام الفطرة والحياء، موضحًا أن الاستقامة التي نسمعها في المساجد منذ الطفولة "استقيموا يرحمكم الله" تبدأ أولًا من ستر العورة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

