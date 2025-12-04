وزير العمل يجتمع بمتابعي الأحكام لمتابعة تنفيذ محاضر المخالفات

عقد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة مع متابعي الأحكام بمديريات العمل على مستوى المحافظات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة التفتيش والرقابة وضمان الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل الجديد.



واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، مستويات الأداء في تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن محاضر المخالفات المُحررة ضد المنشآت غير الملتزمة، واطّلع على المقترحات والملاحظات والمعوقات التي تواجه فرق المتابعة، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة العمل القانوني والإداري لضمان سرعة ودقة الإجراءات.



وشدد الوزير، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تذليل جميع العقبات أمام فرق المتابعة، مؤكدًا أن استقرار بيئة العمل وتحقيق الانضباط في سوق العمل يأتيان على رأس أولويات الوزارة، بما يسهم في حماية حقوق العمال ويحافظ على مصالح أصحاب الأعمال في إطار العدالة وتطبيق القانون.



ووجه بضرورة تعزيز التواصل المستمر بين ديوان عام الوزارة ومديريات العمل، والمتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز الملفات القانونية، لضمان التطبيق السليم والمنضبط لكافة أحكام قانون العمل.



