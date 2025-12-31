21 محطة.. حصاد الكهرباء في دعم الزراعة والتحول الطاقي خلال 2025

واصل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال عام 2025 تنفيذ مشروعات استراتيجية لدعم الأمن الغذائي والتحول الطاقي، حيث نجحت وزارة الكهرباء في توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي، إلى جانب تفريغ القدرات المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ووضع الجهد على 17 محطة محولات على الجهود المختلفة، من إجمالي 23 محطة مخصصة لتغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي في مناطق الدلتا الجديدة، ومزارع المنيا، ومزارع بني سويف، وروافع توشكى، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بزيادة الرقعة الزراعية وتأمين الاحتياجات الكهربائية لهذه المشروعات.

وفي سياق متصل، وضمن خطة دعم استقرار الشبكة وتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة، انتهت الوزارة من تنفيذ 4 محطات محولات لتفريغ القدرات المولدة من مشروعات الطاقات المتجددة، بإجمالي سعات بلغت 3070 ميجافولت أمبير، وتشمل محطات أكوا باور، وأبيدوس، وأمونت، ورياح البحر الأحمر.

وأكد التقرير أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في دعم توجه الدولة نحو التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مع ضمان استقرار الشبكة القومية وقدرتها على استيعاب القدرات الجديدة، بما يحقق عوائد اقتصادية وبيئية مستدامة.