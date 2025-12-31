إعلان

21 محطة.. حصاد الكهرباء في دعم الزراعة والتحول الطاقي خلال 2025

كتب : محمد صلاح

07:00 م 31/12/2025

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال عام 2025 تنفيذ مشروعات استراتيجية لدعم الأمن الغذائي والتحول الطاقي، حيث نجحت وزارة الكهرباء في توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي، إلى جانب تفريغ القدرات المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ووضع الجهد على 17 محطة محولات على الجهود المختلفة، من إجمالي 23 محطة مخصصة لتغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي في مناطق الدلتا الجديدة، ومزارع المنيا، ومزارع بني سويف، وروافع توشكى، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بزيادة الرقعة الزراعية وتأمين الاحتياجات الكهربائية لهذه المشروعات.

وفي سياق متصل، وضمن خطة دعم استقرار الشبكة وتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة، انتهت الوزارة من تنفيذ 4 محطات محولات لتفريغ القدرات المولدة من مشروعات الطاقات المتجددة، بإجمالي سعات بلغت 3070 ميجافولت أمبير، وتشمل محطات أكوا باور، وأبيدوس، وأمونت، ورياح البحر الأحمر.

وأكد التقرير أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في دعم توجه الدولة نحو التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مع ضمان استقرار الشبكة القومية وقدرتها على استيعاب القدرات الجديدة، بما يحقق عوائد اقتصادية وبيئية مستدامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دعم الزراعة والتحول الطاقي حصاد قطاع الكهرباء 2025 توفير التغذية الكهربائية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"