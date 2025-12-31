قال الإعلامي محمد علي خير، إن وزارة الكهرباء وجهت تحذيرات واضحة للمواطنين بشأن سداد فواتير الكهرباء المتعلقة بالعدادات الكهربائية القديمة، مؤكدًا أن العداد الذي يسجل الاستهلاك يجب سداد قيمته فورًا دون تأخير.

وأوضح خير، أن عدم السداد يترتب عليه فرض غرامة بنسبة 7%، مشيرًا إلى أن البعض قد يستهين بالأمر باعتبار أن الغرامة على مبلغ 500 أو 1000 جنيه قد لا تكون كبيرة، إلا أن الوزارة تدرك هذا التفكير، ولذلك ستتجه إلى خطوة أكثر صرامة، وهي المرور على المنازل.

وأضاف محمد علي خير، خلال فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن التيار الكهربائي لن يعاد بالنظام القديم في حال رفع العداد، موضحًا أنه إذا قامت وزارة الكهرباء برفع العداد فلن يتم إرجاع نفس العداد مرة أخرى، بل سيتم تركيب عداد كودي مرتفع التكلفة.

وشدد على أنه بجانب الدولة المصرية لا يعترض على العمل أو الكسب، لكن بشرط أن يكسب المواطن رزقه بالحلال، محذرًا من سرقة التيار الكهربائي واعتبارها سرقة للشعب، موضحًا أن وزارة الكهرباء تمتلك أجهزة حديثة قادرة على تحديد أماكن سرقة التيار، ومعرفة من يقوم بها ومن يستفيد منها.

وأشار خير، إلى أن مجلس الشيوخ يعتزم وضع عقوبات أكثر قسوة على سرقات الكهرباء، بهدف الحد من تلك الظاهرة الخطيرة التي تعاني منها الدولة بسبب الفقد الكبير الذي يحدث جراء تلك السرقات، و نظرًا لأن العقوبات الحالية لا تتجاوز غرامات بسيطة.

وأكد الإعلامي محمد علي خير، أن الوزارة ستلزم المواطن بتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع بشكل إجباري، معتبرة هذا النظام أكثر كفاءة في ضبط الاستهلاك وضمان تحصيل مستحقات الدولة دون تراكم ديون، مشيرًا إلى أن مسألة سداد الفاتورة لم تعد اختيارية، بل التزامًا مفروضًا، سواء توافرت الأموال أم لا.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. النقل تكشف آخر تطورات مشروع مترو الإسكندرية الجديد

خبير أثري: ربط أهرامات الجيزة وسقارة ودهشور مشروع سياحي عالمي

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر المواطنين من الشبورة والأمطار

الإسكان: لا تغيير في ضوابط مساحات البناء بمشروع "ابني بيتك"