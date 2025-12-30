تموين القاهرة: تخفيضات "أهلاً رمضان 2026" تصل لـ 30%

قال عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بالقاهرة، أن الوزارة بدأت مبكراً في وضع اللمسات النهائية لاستعدادات معارض "أهلاً رمضان" لعام 2026.

وأكد أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة عبر عدة مبادرات، من أبرزها "سوق اليوم الواحد"، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية.

وأوضح عبد النعيم، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تضع مكافحة الاحتكار وزيادة المعروض من المنتجات في الأسواق كأولوية قصوى، مشدداً على أن هذه الخطوات تهدف بشكل مباشر إلى ضبط إيقاع الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب بأقوات المواطنين أو حجب السلع عن التداول.

وأضاف مدير مديرية التموين، أن المواطن سيلمس فروقاً سعرية واضحة في معارض "أهلاً رمضان" المقبلة، حيث أشار إلى أن نسب التخفيضات ستبدأ من 15% وتصل في كثير من السلع الاستراتيجية إلى 30%، وهو ما يمثل دعماً مباشراً للقوة الشرائية للأسر المصرية.

وكشف عن حصاد مبادرات الربع الأخير من عام 2025، حيث قال إن محافظة القاهرة شهدت منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن افتتاح 7 أسواق ضمن منظومة "سوق اليوم الواحد"، والتي حققت نجاحاً كبيراً في توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في المناطق الحيوية والميادين العامة.

وأكد أن الرقابة التموينية ستكثف حملاتها بالتزامن مع هذه المعارض لضمان جودة المنتجات المعروضة والالتزام بالأسعار المعلنة.

