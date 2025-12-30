إعلان

أحمد موسى يشيد بفايزة أبو النجا: تصدت للتدخلات الأمريكية في وقت اختبأ فيه الكثيرون

كتب : داليا الظنيني

10:02 م 30/12/2025

أحمد موسى

كتبت- داليا الظنيني:
قال الإعلامي أحمد موسى إن السفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، سطرت مواقف وطنية مشرفة، مشيرًا إلى أنها تصدت بكل شجاعة للتدخلات الخارجية في وقت آثر فيه البعض الاختباء، حيث وقفت بصلابة أمام الإدارة الأمريكية وسفيرتها بالقاهرة للدفاع عن السيادة المصرية وحماية مصالح البلاد العليا.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أبو النجا كانت حائط صد منيعًا ضد محاولات الجانب الأمريكي للتدخل في الشؤون الداخلية، موضحًا أنها وجهت تساؤلات حادة للمسؤولين الأمريكيين حول أسباب تواصلهم المباشر مع القضاة ووزير العدل المصري في ذلك الوقت، مؤكدة رفض مصر التام لهذه التجاوزات.

وتابع موسى حديثه مفرقًا بين المخلصين للوطن ومن أسماهم "الهاربين"، حيث قال إن هناك شخصيات وقفت بوفاء مع الدولة في أزماتها، بينما استغل آخرون الظروف لمهاجمة البلاد وتشويه صورتها والحصول على تمويلات أجنبية عبر منظمات مشبوهة، واصفًا إياهم بالصبية الذين يسيئون لوطنهم من الخارج.

كما أشار موسى إلى تطورات قانونية تخص عائلة علاء عبد الفتاح في بريطانيا، حيث قال إن السلطات البريطانية تراجع حاليًا تاريخ العائلة الذي وصفه بـ "المليء بالتحريض على العنف والحرق"، لافتًا إلى أن التحقيقات قد تطال أفراد الأسرة بالكامل نتيجة دعمهم الصريح لخطاب الكراهية والإرهاب، حسب تعبيره.

أحمد موسى فايزة أبو النجا برنامج على مسؤوليتي

