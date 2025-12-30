فاجأ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إدارة مستشفى سنورس المركزي بمحافظة الفيوم، بجولة تفقدية مفاجئة ظهر اليوم، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة عدد من المنشآت الطبية بمحافظتي الجيزة والفيوم، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اللافت أن جولة الوزير جاءت بعد ساعات قليلة من زيارة شهدها المستشفى صباح اليوم، تفقد خلالها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد المهن الطبية، وحدة المخ والأعصاب الجديدة الجاري تجهيزها بمستشفى سنورس المركزي، إلى جانب جهاز الأشعة C-Arm المقدم من نقابة الأطباء، في إطار دعم وتطوير منظومة الخدمات الطبية داخل المستشفى.

وخلال زيارته الصباحية، أشاد محافظ الفيوم بـ"جهود العاملين بمديرية الصحة، من الفرق الطبية وأطقم التمريض وكافة العاملين"، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة للقطاع الصحي، باعتباره أحد أهم القطاعات الخدمية المرتبطة مباشرة بصحة الإنسان، بهدف توفير خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى للمواطنين.

لكن جولة وزير الصحة المفاجئة كشفت عن مخالفة إدارية، تمثلت في غياب عدد من الفرق الطبية بقسمي العيادات الخارجية والصيدلية، ما دفع الوزير إلى إصدار قرار بإحالتهم للتحقيق، نظرًا لما يمثله هذا الغياب من تأثير سلبي مباشر على انتظام تقديم الخدمات الطبية خلال مواعيد العمل الرسمية.

وبحسب بيان رسمي، بدأ الوزير جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث لوحظ تأثر الخدمات بالعيادات الخارجية نتيجة غياب الأطقم الطبية، إلى جانب إغلاق الصيدلية خلال ساعات العمل، الأمر الذي أعاق صرف الأدوية للمرضى. كما شملت الجولة تفقد غرفة إنعاش القلب والرئتين، وقسمي الأطفال والمبتسرين، وجناح العمليات.

واطلع الوزير كذلك على وحدة جهاز الأشعة C-Arm الجديدة، التي تمثل إضافة مهمة لقسم العمليات، وهي الوحدة ذاتها التي افتتحها محافظ الفيوم في وقت سابق من صباح اليوم.

وذكرت الوزارة أن الوزير "استمع إلى التحديات التي عرضها رؤساء الأقسام، ووجه بتشكيل لجنة مركزية تضم قطاعي الطب العلاجي والمشروعات القومية، لتقييم احتياجات المستشفى من تجديد ورفع كفاءة الفرش الطبي وغير الطبي، ودراسة توسعات قسم الاستقبال، وتطوير مقر الإسعاف، إلى جانب استكمال تجهيزات وحدة المخ والأعصاب، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".