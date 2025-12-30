الحكومة تتابع آليات تحقيق أقصى استفادة من أصول صندوق مصر السيادي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي.

جاء ذلك بحضور كل من: المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى موقف المحفظة العقارية للصندوق، وإدارة الطروحات المرتقبة.

وأضاف متحدث الحكومة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف الأصول التي يتولى الصندوق تعظيم العائد منها بعد نقلها للصندوق ومنها: الشركات القابضة، أو الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تم تحقيق نجاحات بها.

وأوضح الحمصاني، أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن هناك أصولًا تم طرحها وأن هناك إقبالًا عليها من قبل عددٍ من المستثمرين، ومن بين هذه الأصول ما يأتي:

- مربع الوزارات.

- وزارتي الصناعة والسياحة والآثار.

وتم التشديد في غضون ذلك على أن هذه الأصول لن يتم بيعها ولكنها ستكون بمثابة شراكة استثمارية مع الدولة عن طريق نظام حق الانتفاع، بهدف الاستغلال الأمثل لها.

وأضاف محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول كذلك التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول الحكومية واستغلالها أفضل استغلال.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أنه تم خلال الاجتماع تأكيد استمرار العمل على تعظيم جهود صندوق مصر السيادي في جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية للاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة لها بالطريقة الأمثل والأنفع لها.

اقرأ أيضا:

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء خلال 30 دقيقة

هل أثر كسر ماسورة مياه شارع التسعين على تشغيل المونوريل؟

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار

الصحة: تشكيل لجنة لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين