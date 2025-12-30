إعلان

الحكومة تتابع آليات تحقيق أقصى استفادة من أصول صندوق مصر السيادي

كتب : محمد سامي

06:37 م 30/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي.

جاء ذلك بحضور كل من: المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى موقف المحفظة العقارية للصندوق، وإدارة الطروحات المرتقبة.

وأضاف متحدث الحكومة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف الأصول التي يتولى الصندوق تعظيم العائد منها بعد نقلها للصندوق ومنها: الشركات القابضة، أو الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تم تحقيق نجاحات بها.

وأوضح الحمصاني، أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن هناك أصولًا تم طرحها وأن هناك إقبالًا عليها من قبل عددٍ من المستثمرين، ومن بين هذه الأصول ما يأتي:

- مربع الوزارات.

- وزارتي الصناعة والسياحة والآثار.

وتم التشديد في غضون ذلك على أن هذه الأصول لن يتم بيعها ولكنها ستكون بمثابة شراكة استثمارية مع الدولة عن طريق نظام حق الانتفاع، بهدف الاستغلال الأمثل لها.

وأضاف محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول كذلك التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول الحكومية واستغلالها أفضل استغلال.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أنه تم خلال الاجتماع تأكيد استمرار العمل على تعظيم جهود صندوق مصر السيادي في جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية للاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة لها بالطريقة الأمثل والأنفع لها.

اقرأ أيضا:

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء خلال 30 دقيقة

هل أثر كسر ماسورة مياه شارع التسعين على تشغيل المونوريل؟

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار

الصحة: تشكيل لجنة لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العاصمة الجديدة حسن الخطيب وزير الاستثمار محمد الحمصاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تفجر مفاجأة: أمي لم تحب لقب "ملكة الإغراء"
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البترول: ارتفاع إنتاجنا المحلي من الغاز خلال 2025
مصراوي tv كيف مر عام 2025 على قطاع غزة؟