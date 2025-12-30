سؤال في النواب حول استمرار أزمة الدواء ونقص الأصناف الحيوية

تقدَّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حول استمرار أزمة الدواء ونقص بعض الأصناف الحيوية، بالتزامن مع الارتفاعات المتواصلة في أسعار العديد من الأدوية.

وأشار النائب، إلى أن المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، يعانون من نقص حاد في العديد من الأصناف الدوائية، ما يضطرهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، في انتهاك صارخ لحق المواطن في العلاج.

وتساءل "طنطاوي"، قائلًا: ما أسباب تفاقم أزمة الدواء؟ ولماذا فشلت السياسات الدوائية في ضمان توافر الأدوية الحيوية رغم التحذيرات المتكررة؟ مطالبًا بدعم شركات الدواء الوطنية، وتوفير العملة اللازمة لاستيراد الخامات، وإعادة النظر في تسعير الدواء بما يحقق التوازن بين المنتج والمريض، وإنشاء مخزون استراتيجي من الأدوية الحرجة يكفي لمدة ستة أشهر على الأقل، مع تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع لمنع التخزين والتهريب، والإعلان بشفافية عن النواقص وخطط تعويضها.

وقال النائب خالد طنطاوي، إن الدواء مسألة حياة أو موت، وإن أي تقاعس في هذا الملف يُعد تفريطًا في أرواح المواطنين لا يمكن القبول به، مطالبًا بصياغة خطط وسياسات جديدة تكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليس فقط في توفير الأمن الدوائي، ولكن أيضًا في تحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير في مجال الصناعات الدوائية، خاصة أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.

