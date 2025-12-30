مصدر مسؤول: شرق الدلتا للكهرباء تنفذ أعمال تطوير محطة العريش الغازية

كشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ممثلة في شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، تنفذ حاليًّا أعمال تطوير ورفع كفاءة وزيادة القدرة الإنتاجية بمحطة العريش الغازية، في إطار خطة الدولة لتحديث محطات التوليد وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أعمال التطوير تشمل رفع الكفاءة الفنية للوحدات الغازية، وإجراء برامج تأهيل وصيانة شاملة للمعدات الرئيسية والمساعدة؛ بما يسهم في تحسين معدلات الأداء والاعتمادية، وتقليل استهلاك الوقود، وزيادة القدرة المتاحة للمحطتَين.

وأشار المصدر إلى أن تنفيذ الأعمال يتم وفق أحدث المعايير الفنية المعتمدة وبجداول زمنية محددة، مع مراعاة استمرار تشغيل المحطتين وعدم التأثير على استقرار التغذية الكهربائية بمحافظة شمال سيناء والمناطق المحيطة بها.

وأضاف المصدر أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة القابضة لكهرباء مصر لتعزيز استقرار الشبكة القومية، وتحسين كفاءة منظومة الإنتاج، ودعم خطط التنمية؛ خصوصًا في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأكد المصدر أن شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء تعتمد على كوادرها الفنية والخبرات المتخصصة في تنفيذ أعمال التطوير؛ بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية خلال الفترة المقبلة.

