وزير الري: تأهيل المنشآت المائية أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بشأن موقف أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية".

واستعرض التقرير، موقف الأعمال الجاري تنفيذها حاليًا، حيث يجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لعدد 525 من المنشآت المائية المتنوعة، كما يجرى عمل معاينة لتقييم 2216 من المنشآت المائية الأخرى، وجار إعداد مستندات طرح عملية الخدمات الاستشارية لإحلال وتجديد المنشآت المائية عن طريق مناقصة محدودة لمنشآت مرحلتي التدقيق الثانية والثالثة.

وشملت مرحلة التدقيق الأولى من المشروع والتي انتهت في شهر يونيو 2024، تدقيق تقييم 416 من المنشآت المائية، وشملت مرحلة التدقيق الثانية والتي انتهت في شهر ديسمبر 2024 تدقيق تقييم 651 من المنشآت المائية، كما يجرى العمل في تنفيذ أعمال مرحلة التدقيق الثالثة من المشروع بإجمالي 2216 منشأة موزعين على مختلف المحافظات.

وصرح الدكتور سويلم، بأن تأهيل المنشآت المائية يعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلًا عن المناسيب ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وأنه وبناءً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد 60 ألف منشأ مائي، وبدأت الوزارة في تنفيذ مشروع "تأهيل المنشآت المائية"، حيث تم حتى تاريخه نهو المرحلتين الأولى والثانية لتدقيق حالة المنشآت بالمشروع، وجار العمل في مرحلة التدقيق الثالثة بالمشروع.

وأكد الدكتور سويلم، مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع مراعاة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، كما يتم متابعة أعمال الرقابة على الجودة وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ، لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال وفقًا للخطة الموضوعة.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة.

كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات - مكونة من 3 مهندسين في كل لجنة لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقًا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة التقييم وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.

